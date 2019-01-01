Эксперт опроверг новое загрязнение трубопровода «Дружба»

«Это какие-то остаточные явления от прежнего загрязнения. Это не новое загрязнение какое-то. Сейчас идет процесс о возвратной нефти, загрязненной, чтобы ее очистить. Возможно, возникли технические сложности из каких-то резервуаров, куда эта нефть закачивалась. Могла быть не состыковка. В любом случае, то превышение, о котором говорится, не столь критично, как было до этого. Если брать наши нормативы, по ГОСТу, они превышены в шесть раз. Это многократно меньше, чем было до этого. Там были десятки, даже сотни раз. Это остаточные явления, думаю, они достаточно быстро будут устранены. Тем более замеры показывают, что сегодня уже все снизилось. То есть это был такой всплеск остаточных явлений», - сказал он.

Напомним, весной разгорелся скандал из-за загрязнения российской нефти, поставляемой в Белоруссию и Европу, хлорорганическими соединениями. Ущерб от загрязнения нефти для России оценивался в сумму от 271 до 435 миллионов долларов.

