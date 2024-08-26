СК возбудил дело из-за пожара на нефтезаводе в Омске

Сообщается о нескольких пострадавших работниках предприятия. На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают причины пожара. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По словам очевидцев, перед пожаром был слышен сильный хлопок на территории завода, в близлежащих домах задрожали окна.

В пресс-службе предприятия уточнили, что на заводе загорелось технологическое оборудование, однако сейчас ситуация находится под контролем, предприятие функционирует в штатном режиме. Возгорание локализуют пожарная служба и сработавшие средства автоматизированного пожаротушения.

Ранее склад с лакокрасочными материалами загорелся в Самаре, площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

