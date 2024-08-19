В Стерлитамаке три человека пострадали при взрыве и пожаре на нефтехимическом заводе

Взрыв произошел на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

По данным властей, на объекте были зафиксированы взрыв и возгорание на трубопроводе.

«По предварительным данным, пострадали три человека», — заявили в администрации.

Двое из получивших травмы — сотрудники завода, пишет «Свободная пресса».

Как сообщила пресс-служба управления МЧС по Башкирии, пожарные приступили к тушению факельного горения по улице Уфимский тракт в Стерлитамаке.

«Предварительно, на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим факельным горением сжиженного газа... К ликвидации привлечены 20 специалистов и 6 единиц техники», — отметили в ведомстве.

МЧС подтвердило, что в результате ЧП пострадали три человека, их доставили в больницу.

