В Стерлитамаке три человека пострадали при взрыве и пожаре на нефтехимическом заводе
Взрыв произошел на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.
По данным властей, на объекте были зафиксированы взрыв и возгорание на трубопроводе.
«По предварительным данным, пострадали три человека», — заявили в администрации.
Двое из получивших травмы — сотрудники завода, пишет «Свободная пресса».
Как сообщила пресс-служба управления МЧС по Башкирии, пожарные приступили к тушению факельного горения по улице Уфимский тракт в Стерлитамаке.
«Предварительно, на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим факельным горением сжиженного газа... К ликвидации привлечены 20 специалистов и 6 единиц техники», — отметили в ведомстве.
МЧС подтвердило, что в результате ЧП пострадали три человека, их доставили в больницу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru