В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами

Склад с лакокрасочными материалами загорелся в Самаре, площадь пожара составляла 1 тысячу кв. м. Об этом сообщили в МЧС.

По данным ведомства, ЧП произошло на объекте на улице Грозненской, загорелась кровля склада. К борьбе с огнем привлекли 70 специалистов и 22 единицы техники.

Позже пожар локализовали на площади в тысячу «квадратов», а затем ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в Стерлитамаке произошли взрыв и пожар на трубопроводе нефтехимического завода, пострадали три человека.

