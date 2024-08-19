В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами
19 августа 202413:10
Склад с лакокрасочными материалами загорелся в Самаре, площадь пожара составляла 1 тысячу кв. м. Об этом сообщили в МЧС.
По данным ведомства, ЧП произошло на объекте на улице Грозненской, загорелась кровля склада. К борьбе с огнем привлекли 70 специалистов и 22 единицы техники.
Позже пожар локализовали на площади в тысячу «квадратов», а затем ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее в Стерлитамаке произошли взрыв и пожар на трубопроводе нефтехимического завода, пострадали три человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru