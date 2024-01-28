СК возбудил дело из-за избиения журналистов «Известий» в Подмосковье
Подмосковное главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело из-за избиения журналистской группы издания «Известия», которое произошло во время семинара блогера Инны Тлиашиновой в коттедже в Химках. Об этом сообщает ТАСС.
«По данному факту следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ)», - говорится в сообщении.
Ранее на съемочную группу «Известий» напали, когда они пытались сделать репортаж с мероприятия блогера Инны Тлиашиновой в подмосковном коттедже в Химках, сообщает газета. Это произошло вечером 27 января. Сотрудники следствия полагают, что организаторы не хотели привлекать внимание СМИ из-за налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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