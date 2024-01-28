На журналистов «Известий» напали в Химках
На съемочную группу «Известий» напали, когда они пытались сделать репортаж с мероприятия блогера Инны Тлиашиновой в подмосковном коттедже в Химках, сообщает газета.
Это произошло вечером 27 января. Как заявила корреспондент Наталья Графчикова, на нее и оператора было совершено нападение с применением грубой физической силы. Это случилось после того, как она начала задавать вопросы о мероприятии. Женщину выставили за дверь без обуви на улицу, а оператору сломали камеру и отобрали флешку.
Следователи подмосковного управления СК России начали доследственную проверку. Как считает журналист, нападение могло произойти из-за нежелания привлекать к мероприятию излишнее внимание.
Ранее москвичу присудили условный срок за нападение на журналистов ВГТРК, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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