СК возбудил дела из-за пыток и истязаний российских военных на Украине
Следственный комитет России возбудил уголовные дела из-за истязаний и пыток российских военнослужащих на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что СК завел дела в отношении неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных статьей «Убийство двух или более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное по мотивам ненависти или вражды с особой жестокостью, а также с целью скрыть другое преступление», а также статьей о применении запрещенных средств и методов ведения войны.
По данным следствия, по завершении боевых действий были обнаружены тела четырех российских военнослужащих со следами пыток и истязаний, полученных при жизни. Правоохранительные органы РФ, Донецкой и Луганской народных республик устанавливают причастных к совершению этих преступлений.
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