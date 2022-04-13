СК возбудил дела из-за пыток и истязаний российских военных на Украине

Отмечается, что СК завел дела в отношении неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных статьей «Убийство двух или более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное по мотивам ненависти или вражды с особой жестокостью, а также с целью скрыть другое преступление», а также статьей о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

По данным следствия, по завершении боевых действий были обнаружены тела четырех российских военнослужащих со следами пыток и истязаний, полученных при жизни. Правоохранительные органы РФ, Донецкой и Луганской народных республик устанавливают причастных к совершению этих преступлений.

