СК ведет проверку на Камчатке загрязненного побережья

Гибель морских обитателей, изменения цвета и состава воды произошло, по предварительным данным следствия, из-за повышения концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в прибрежных водах бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные.

«В настоящее время специалистами отобраны дополнительные пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка. По итогам получения результатов лабораторных исследований, а также проведения процессуальных действий, следствием будет дана правовая оценка случившемуся», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, поручение разобраться в причинах экологической катастрофы правительству Камчатского края дал вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Результаты взятых проб минприроды Камчатки обнародует 5 октября.

