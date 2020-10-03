СК ведет проверку на Камчатке загрязненного побережья
Следственный комитет России (СК РФ) начал проверку в связи массовой гибелью морских обитателей на Камчатке на фоне масштабного загрязнения акватории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУСК РФ.
Следователи проверяют состояние акватории в районе бухт Авачинского залива Камчатского края.
Гибель морских обитателей, изменения цвета и состава воды произошло, по предварительным данным следствия, из-за повышения концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в прибрежных водах бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные.
«В настоящее время специалистами отобраны дополнительные пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка. По итогам получения результатов лабораторных исследований, а также проведения процессуальных действий, следствием будет дана правовая оценка случившемуся», - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, поручение разобраться в причинах экологической катастрофы правительству Камчатского края дал вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Результаты взятых проб минприроды Камчатки обнародует 5 октября.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+9 859 / сут.
Умерли
21 251+174 / сут.
Выздоровели
976 тыс.+5 563 / сут.
- Названа возможная причина загрязнения воды на Камчатке
- Генпрокуратура Азербайджана сообщила о погибших и раненых гражданах
- В Москве студентов начали отправлять на удаленку
- СК ведет проверку на Камчатке загрязненного побережья
- Берлин отказал Москве в консульском доступе к Навальному
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru