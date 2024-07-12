СК: В Уфе освободили 16 детей, которых удерживали и избивали мигранты

По данным ведомства, двое граждан Таджикистана на протяжении долгого времени незаконно удерживали в квартире детей в возрасте от четырех до 16 лет. Узнать о происходящем удалось когда один подросток сбежал и обратился за помощью в магазин.

Подозреваемые задержаны, родителей пострадавших ищут. Возбуждено уголовное дело по статьям об истязании и незаконном лишении свободы.

Ранее московский суд приговорил 15-летнего подростка к пяти годам колонии за убийство сверстника с особой жестокостью, напоминает RT.

