Убившего сверстника подростка приговорили к пяти годам колонии

Отмечается, что злоумышленник облил бензином и поджег 14-летнего подростка 5 июня 2023 года в Чечерском проезде (район Южное Бутово, ЮЗАО). Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии с ожогом 100 процентов тела, спасти его не удалось.

Следователи проверили ряд экспертиз и допросили свыше 40 свидетелей. Осужденный был полностью изобличен, однако так и не признал себя виновным.

Ранее Пермский районный суд приговорил военнослужащего России Данила Бажукова к ограничению свободы на один год и 10 месяцев за то, что мужчина угрожал жизни своей беременной девушки и хотел поджечь ее дом.

