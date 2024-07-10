Убившего сверстника подростка приговорили к пяти годам колонии
Московский суд приговорил 15-летнего подростка к пяти годам колонии за убийство сверстника с особой жестокостью. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на столичное управление Следственного комитета России.
Отмечается, что злоумышленник облил бензином и поджег 14-летнего подростка 5 июня 2023 года в Чечерском проезде (район Южное Бутово, ЮЗАО). Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии с ожогом 100 процентов тела, спасти его не удалось.
Следователи проверили ряд экспертиз и допросили свыше 40 свидетелей. Осужденный был полностью изобличен, однако так и не признал себя виновным.
Ранее Пермский районный суд приговорил военнослужащего России Данила Бажукова к ограничению свободы на один год и 10 месяцев за то, что мужчина угрожал жизни своей беременной девушки и хотел поджечь ее дом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru