СК сообщил о погибших из-за взрыва на складе с боеприпасами под Белгородом
Следственный комитет России заявил о погибших и раненых в результате взрыва на складе с боеприпасами в Белгородской области после обстрела украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба СК.
Накануне вечером под Белгородом взорвался склад с боеприпасами, напоминает RT. О погибших или пострадавших не сообщалось, отмечает «Свободная пресса». Власти региона заявляли о планах эвакуировать местных жителей на безопасное расстояние.
«В поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые», — говорится в сообщении СК.
По данным СМИ, при взрыве погибли три сотрудника Росгвардии, еще четырнадцать пострадали.
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