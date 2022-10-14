СК сообщил о погибших из-за взрыва на складе с боеприпасами под Белгородом

Следственный комитет России заявил о погибших и раненых в результате взрыва на складе с боеприпасами в Белгородской области после обстрела украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Под Белгородом взорван склад с боеприпасами

Накануне вечером под Белгородом взорвался склад с боеприпасами, напоминает RT. О погибших или пострадавших не сообщалось, отмечает «Свободная пресса». Власти региона заявляли о планах эвакуировать местных жителей на безопасное расстояние.

«В поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые», — говорится в сообщении СК.

По данным СМИ, при взрыве погибли три сотрудника Росгвардии, еще четырнадцать пострадали.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеВзрывБелгородСледственный Комитет Рф
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