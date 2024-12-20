СК РФ заявил о погибших в результате ракетного удара по Рыльску

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по городу Рыльску Курской области, где находились мирные жители. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

СМИ: Удар по Рыльску был нанесен ракетами ATACMS

В ведомстве указали, что в качестве целей украинские военные выбрали гражданские объекты. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

«По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, точное количество устанавливается», - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Mash, в результате удара погибли семь человек, в том числе один ребёнок.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинская сторона сознательно выбирает для ударов мирные объекты, сообщает RT.

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