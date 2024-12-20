СК РФ заявил о погибших в результате ракетного удара по Рыльску

В ведомстве указали, что в качестве целей украинские военные выбрали гражданские объекты. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

«По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, точное количество устанавливается», - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Mash, в результате удара погибли семь человек, в том числе один ребёнок.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинская сторона сознательно выбирает для ударов мирные объекты, сообщает RT.

