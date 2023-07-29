СК РФ: Замглавы Архангельска задержали по подозрению в получении взятки

Отмечается, что два года замглавы города вместе с заместителем директора подведомственной мэрии организации каждый месяц получали 150 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. Такую взятку им давали за возможность вести предпринимательскую деятельность на полигоне ТБО.

По версии следствия, сумма взятки превышает 3,5 млн рублей, в связи с чем следователи возбудили уголовное дело.

Инициативу о лишении свободы до трех лет за мелкие взятки обязательно нужно принять, заявил ранее глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов в интервью НСН, передает «Радиоточка НСН».

