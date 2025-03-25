Медведев пообещал неминуемое возмездие за гибель российских журналистов в зоне СВО

Он также выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшим и назвал погибших журналистов настоящими патриотами.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки их коллегам, родным и близким. Искренне разделяю ваше горе в этот тяжелый час. Тех, кто совершил нападения на российских журналистов, ждет неминуемое возмездие», — подчеркнул Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВСУ вели прицельный огонь по погибшим в ЛНР российским журналистам. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

