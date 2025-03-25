Медведев пообещал неминуемое возмездие за гибель российских журналистов в зоне СВО
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своей телеграмме, отправленной в Союз журналистов России, пообещал, что виновные в гибели журналистов российских каналов «Известия» и «Звезда» в зоне спецоперации понесут заслуженное наказание.
Он также выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшим и назвал погибших журналистов настоящими патриотами.
«Прошу передать слова сочувствия и поддержки их коллегам, родным и близким. Искренне разделяю ваше горе в этот тяжелый час. Тех, кто совершил нападения на российских журналистов, ждет неминуемое возмездие», — подчеркнул Медведев.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВСУ вели прицельный огонь по погибшим в ЛНР российским журналистам. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 260 солдат и 10 автомобилей
- Медведев пообещал неминуемое возмездие за гибель российских журналистов в зоне СВО
- АТОР: Гостиницы Алтая на летний период забронированы на 80%
- World Athletics оставила в силе отстранение спортсменов из РФ и Белоруссии
- «Гниют и протекают»: Россияне назвали главные недостатки китайских автомобилей
- Причиной взрыва в магазине сотовой связи в Махачкале стала утечка газа
- Вика Цыганова выступила против УДО Ефремова
- Опрос: 65% родителей школьников поддержали возврат к оценкам за поведение
- Песков: ВСУ прицельно били по российским журналистам в ЛНР
- Россиянин получил пожизненный срок за создание сети нарколабораторий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru