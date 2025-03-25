Медведев пообещал неминуемое возмездие за гибель российских журналистов в зоне СВО

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своей телеграмме, отправленной в Союз журналистов России, пообещал, что виновные в гибели журналистов российских каналов «Известия» и «Звезда» в зоне спецоперации понесут заслуженное наказание.

Во время протестов в Стамбуле полиция избила журналистов RT

Он также выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшим и назвал погибших журналистов настоящими патриотами.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки их коллегам, родным и близким. Искренне разделяю ваше горе в этот тяжелый час. Тех, кто совершил нападения на российских журналистов, ждет неминуемое возмездие», — подчеркнул Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВСУ вели прицельный огонь по погибшим в ЛНР российским журналистам. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
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