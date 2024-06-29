СК РФ возбудил дело по факту теракта в деревне Городище Курской области

Следственный комитет России возбудил дело по факту теракта в деревне Городище Курской области, сообщили в ведомстве.

Три человека ранены после атаки дрона ВСУ на автомобили в Белгородской области

Рано утром в субботу, 29 июня, Курскую область атаковал украинский беспилотник. В результате происшествия погибли пять человек, в том числе два ребенка.

По словам врио главы региона Алексея Смирнова, дрон ВСУ ударил по жилому дому в деревне Городище.

Врио губернатора добавил, что еще двух человек в тяжелом состоянии госпитализировали в Рыльскую районную больницу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Следственный КомитетУголовное ДелоТерактыКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры