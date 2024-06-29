СК РФ возбудил дело по факту теракта в деревне Городище Курской области

Рано утром в субботу, 29 июня, Курскую область атаковал украинский беспилотник. В результате происшествия погибли пять человек, в том числе два ребенка.

По словам врио главы региона Алексея Смирнова, дрон ВСУ ударил по жилому дому в деревне Городище.

Врио губернатора добавил, что еще двух человек в тяжелом состоянии госпитализировали в Рыльскую районную больницу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

