Песков: Националисты действуют по методике своих заокеанских хозяев

Ранее стало известно, что 14 марта у Дома правительства в Донецке была сбита украинская ракета «Точка-У». По данным территориальной обороны ДНР, в результате происшествия погибли 20 человек, девять были ранены. При этом в минздраве республики сообщили о 17 погибших и 28 пострадавших.

Ранее представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что состояние украинской армии катастрофическое, в ВСУ понимают, что проигрывают и, что перевес в численности войск не в их сторону.