Песков: Националисты действуют по методике своих заокеанских хозяев

Украинские националисты действуют по методике и подсказке своих заокеанских хозяев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал информацию об обстреле Донецка.

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Ранее стало известно, что 14 марта у Дома правительства в Донецке была сбита украинская ракета «Точка-У». По данным территориальной обороны ДНР, в результате происшествия погибли 20 человек, девять были ранены. При этом в минздраве республики сообщили о 17 погибших и 28 пострадавших.

Ранее представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что состояние украинской армии катастрофическое, в ВСУ понимают, что проигрывают и, что перевес в численности войск не в их сторону.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КремльРоссияНационалистыУкраинаДмитрий Песков
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