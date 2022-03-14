Песков: Националисты действуют по методике своих заокеанских хозяев
Украинские националисты действуют по методике и подсказке своих заокеанских хозяев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал информацию об обстреле Донецка.
Ранее стало известно, что 14 марта у Дома правительства в Донецке была сбита украинская ракета «Точка-У». По данным территориальной обороны ДНР, в результате происшествия погибли 20 человек, девять были ранены. При этом в минздраве республики сообщили о 17 погибших и 28 пострадавших.
Ранее представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что состояние украинской армии катастрофическое, в ВСУ понимают, что проигрывают и, что перевес в численности войск не в их сторону.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+41 055 / сут.
Умерли
361 тыс.+533 / сут.
Выздоровели
15,6 млн+105 тыс. / сут.
- Рогозин ответил Маску на вызов Путину
- ЕС готовит четвертый пакет санкций против РФ из-за спецоперации на Украине
- В Роскомнадзоре потребовали вернуть доступ к YouTube-каналу Гостелерадиофонда
- «Не будет Украины»: Автор книги о пророчествах Жириновского опубликовал его предсказание о Зеленском
- Москвичам посоветовали продолжать носить маски
- Песков оценил вероятность возвращения Facebook и Instagram в Россию
- Минобороны РФ: В результате обстрела Донецка погибли 20, ранены 28 мирных жителей
- СМИ: «Аэрофлот» организует спецрейсы для возвращения россиян из Турции и Таиланда
- Песков ответил на вопрос о посещении Кадыровым Украины
- «Экстремистский марафон!»: Депутат Хамзаев указал генпрокурору на журналиста Невзорова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru