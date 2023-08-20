СК РФ расследует факт удара БПЛА по вокзалу в Курске

Следственный комитет Российской Федерации расследует атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на железнодорожный вокзал в Курске, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Беспилотники атакуют. Пострадавшие - на курском вокзале, сбитый БПЛА - в Москве

«СК России расследует факт атаки БПЛА в Курской области», — отмечают в СК РФ.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что в момент атаки украинского БПЛА в здании вокзала находились 50 человек. Все были эвакуированны. Пятерым пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
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