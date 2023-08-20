СК РФ расследует факт удара БПЛА по вокзалу в Курске
20 августа 202312:54
Следственный комитет Российской Федерации расследует атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на железнодорожный вокзал в Курске, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«СК России расследует факт атаки БПЛА в Курской области», — отмечают в СК РФ.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что в момент атаки украинского БПЛА в здании вокзала находились 50 человек. Все были эвакуированны. Пятерым пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru