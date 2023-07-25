СК РФ предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой
Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), которая является фигуранткой уголовного дела о теракте в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщил РИА Новости глава СК Александр Бастрыкин.
Ранее суд продлил арест Треповой до 2 сентября.
Теракт в кафе на Университетской набережной в Петербурге произошел 2 апреля. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), еще более 50 человек получили травмы. По данным правоохранителей, Трепова передала журналисту статуэтку с взрывным устройством. Как выяснила ФСБ, теракт организовали спецслужбы Украины и их агенты, в том числе из числа скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru