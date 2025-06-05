Си Цзиньпин призвал Трампа отменить негативные меры против Китая

После женевских торгово-экономических переговоров американская администрация должна отменить негативные меры, ограничивающие КНР. Как сообщает Центральное телевидение Китая, об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трамплом он указал, что Белому дому следует реалистично оценить достигнутый на встрече прогресс.

«Для исправления отношений между Пекином и Вашингтоном нужно правильно задавать направление, устраняя всякого рода помехи и нарушения», - подчеркнул председатель КНР.

Ранее Трамп заявил, что на встрече в Женеве США и Китай добились «полной перезагрузки» торговых отношений, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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