Хинштейн: Один человек погиб при ударе ВСУ по Рыльску

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Рыльску. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Хинштейн заявил, что найдены более тысячи курян после вторжения ВСУ

Он сообщил, что удар пришёлся по многоквартирному и частным домам, погибла 32-летняя женщина.

«У погибшей трое несовершеннолетних детей. Окажем семье всю посильную помощь», - написал Хинштейн.

Он добавил, что в списке пострадавших шесть человек, втом числе 83-летняя женщина, которая находится в тяжёлом состоянии.

Ранее Хинштейн заявил о гибели мирного жителя в селе Коровяковка в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: t.me/Hinshtein
ТЕГИ:СпецоперацияВСУКурская ОбластьАлександр Хинштейн

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