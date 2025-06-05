Хинштейн: Один человек погиб при ударе ВСУ по Рыльску
Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Рыльску. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Он сообщил, что удар пришёлся по многоквартирному и частным домам, погибла 32-летняя женщина.
«У погибшей трое несовершеннолетних детей. Окажем семье всю посильную помощь», - написал Хинштейн.
Он добавил, что в списке пострадавших шесть человек, втом числе 83-летняя женщина, которая находится в тяжёлом состоянии.
Ранее Хинштейн заявил о гибели мирного жителя в селе Коровяковка в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru