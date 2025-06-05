Россиян предупредили, что за оплату экзамена IELTS можно попасть в тюрьму

Он пояснил, что это связано с решением Генпрокуратуры РФ, которая признала нежелательной в России организацию The British Council, благодаря которой студенты со всего мира сдавали экзамен IELTS.

По словам юриста, из-за решения ведомства оплата экзамена после 5 июня 2025 года быть квалифицирована как финансирование деятельности нежелательной организации, максимальное наказание по соответствующей статье УК РФ составляет до пяти лет лишения свободы.

«Сдача экзамена IELTS в других странах также может рассматриваться как финансирование нежелательной организации и повлечь уголовную ответственность при возвращении в РФ», — подчеркнул Жорин.

Адвокат добавил, что закон не имеет обратной силы, поэтому тем, кто сдавал экзамен до 5 июня, ничего не грозит, однако упоминать об этом не стоит.

Ранее Генпрокуратура РФ признала The British Council нежелательной в России организацией, которая считает своей главной миссией создание мировой сети «агентов британского влияния», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». ​​​​

