СМИ: Против редактора Ura.ru возбудили дело о взятке должностному лицу
Свердловский редактор агентства Ura.ru Денис Аллаяров стал фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено по статье о даче взятки должностному лицу. Об этом сообщает «Коммерсант».
Источник издания утверждает, что журналист платил деньги полицейскому, от которого получал оперативные сводки.
«В отношении сотрудника полиции возбуждено дело по статье о получение взятки», - добавил он.
Ранее в Ura.ru заявили, что в редакцию агентства в Екатеринбурге пришли следователи, которые интересовались источниками происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru