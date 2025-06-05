СМИ: Против редактора Ura.ru возбудили дело о взятке должностному лицу

Свердловский редактор агентства Ura.ru Денис Аллаяров стал фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено по статье о даче взятки должностному лицу. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Источник издания утверждает, что журналист платил деньги полицейскому, от которого получал оперативные сводки.

«В отношении сотрудника полиции возбуждено дело по статье о получение взятки», - добавил он.

Ранее в Ura.ru заявили, что в редакцию агентства в Екатеринбурге пришли следователи, которые интересовались источниками происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ЕкатеринбургВзяткаУголовное ДелоСМИ

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