СК РФ: Поразившая Ил-76 в Белгородской области ракета запускалась из села Липцы

Следователи продолжают работать на месте трагедии, осматривая тела погибших. У многих из них были характерные татуировки, как у украинского полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в России).



Также на месте крушения Ил-76 обнаружены документы погибших в авиакатастрофе украинских военных.

Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал список погибших членов экипажа Ил-76. Как отмечает RT, среди них: командир корабля Беззубкин, его помощник Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, бортовой техник Житенев, бортовой радист Саблинский.

