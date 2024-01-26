СК РФ: Поразившая Ил-76 в Белгородской области ракета запускалась из села Липцы

Следственный комитет России установил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен Ил-76, располагалось в селе Липцы Харьковской области.

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Следователи продолжают работать на месте трагедии, осматривая тела погибших. У многих из них были характерные татуировки, как у украинского полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в России).

Также на месте крушения Ил-76 обнаружены документы погибших в авиакатастрофе украинских военных.

Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал список погибших членов экипажа Ил-76. Как отмечает RT, среди них: командир корабля Беззубкин, его помощник Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, бортовой техник Житенев, бортовой радист Саблинский.

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ФОТО: ТАСС
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