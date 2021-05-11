СК РФ опроверг сообщения о заложенном в казанской гимназии взрывном устройстве
Следственный комитет РФ опроверг данные о якобы заложенном взрывном устройстве в казанской гимназии, где во вторник произошла стрельба. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
«Распространяемая в СМИ информация о заложенном Ильназом Галявиевым в гимназии взрывном устройстве не соответствует действительности» — цитирует Петренко ТАСС.
Официальный представитель СК РФ уточнила, что нападавший взорвал самодельное взрывное устройство при входе в школу и применил огнестрельное оружие. Следственная группа при осмотре места происшествия не обнаружила других взрывных устройств.
Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Во время уроков в здание вошел 19-летний Ильназ Галявиев и открыл стрельбу по учащимся и сотрудникам. По данным властей республики Татарстан, в результате трагедии погибли девять человек, семь из которых — дети, 21 человек пострадал.
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