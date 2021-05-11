Кузнецова заявила о взрыве самодельного устройства в казанской гимназии

Кузнецова заявила об этом после осмотра гимназии, где произошла трагедия. Уполномоченная по правам ребенка рассказала, что жертв взрыва могло быть больше, так как взрывная волна от устройства задела раздевалку и другие помещения, в которых в этот момент могли находиться школьники.

Омбудсмен подчеркнула, что провела осмотр по маршруту стрелявшего. По словам Кузнецовой, требования к безопасности в школах нужно ужесточить и "сохранять их на этом уровне постоянно". Она отметила, что связь с 1 400 школ и 1 800 зданий Татарстана уже налажена. "В каждом из них должна быть охрана", - уточила чиновница.

Стрельба в казанской школе, в результате которой, по последним данным погибли 11 человек, могла быть связана с воздействием на подростков экстремистов, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ветеран «Вымпела», полковник запаса ФСБ Валерий Киселев.