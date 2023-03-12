СК РФ опроверг информацию о задержании сына депутата Госдумы Иванюженкова

Она заверила, что информация в СМИ о хоккеисте Иванюженкове «не соответствует действительности». Представитель столичного ГУ СК РФ призвала пользоваться данными из официальных источников.



«Среди участников инцидента хоккеистов нет», — подчеркнула Врадий.



Она также отметила, что спортсмен находится на спортивных сборах, пишет Газета.ru.



Ранее в Telegram-канале «112» появилась информация о допросе Иванюженкова и проверке его причастности к убийству 23-летнего мужчины.



Со ссылкой на источник сообщалось, что между гостями кафе случился конфликт. Один мужчина нанес другому ножевое ранение. Раненый скончался на месте. По словам очевидцев ранение нанес Артем Иванюженков, сообщило СМИ.





