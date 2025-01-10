СК РФ: Два человека погибли, еще двое пострадали при ударе ВСУ по Донецку

По данным ведомства, еще двое человек получили ранения.

Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что ВСУ нанесли удар по торговому центру «Молоко» в Донецке и по многоэтажному жилому дому в Светлодаре. По его словам, для удара по Шахтерской площади в Киевском районе Донецка ВСУ использовали дальнобойные высокоточные ракеты к РСЗО HIMARS.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела центра Горловки со стороны ВСУ был поврежден детский сад, напоминает RT.

