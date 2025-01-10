СК РФ: Два человека погибли, еще двое пострадали при ударе ВСУ по Донецку

Два человека погибли в результате украинского ракетного удара по Донецку, сообщили в Следственном комитете России.

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По данным ведомства, еще двое человек получили ранения.

Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что ВСУ нанесли удар по торговому центру «Молоко» в Донецке и по многоэтажному жилому дому в Светлодаре. По его словам, для удара по Шахтерской площади в Киевском районе Донецка ВСУ использовали дальнобойные высокоточные ракеты к РСЗО HIMARS.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела центра Горловки со стороны ВСУ был поврежден детский сад, напоминает RT.

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