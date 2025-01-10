Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области свыше 100 боеприпасов за сутки

По его словам, украинская сторона также выпустила по региону около 60 беспилотников.

В результате атаки беспилотника по селу Муром пострадал один мирный житель. Мужчину госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь.

Ранее стало известно, что четыре человека погибли в результате обстрела города Льгов в Курской области, напоминает «Свободная пресса».

