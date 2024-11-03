СК расследует обстоятельства гибели российских пленных бойцов в Курской области

Ранее в социальных сетях появился снимок, на котором изображены военнопленные России без признаков жизни. У одного из них за спиной связаны руки.

По данному факту будет заведено уголовное дело, определено точное место, где сделана фотография.

Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к уполномоченному Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу и в Международный комитет Красного Креста, чтобы узнать о судьбе насильно вывезенных на территорию Украины мирных жителей Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

