ВСУ потеряли на Курском направлении более 28 850 военнослужащих

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 250 военнослужащих, один сдался в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 28 850 военнослужащих.

Также российские войска подбили 180 танков, 101 БМП и 106 БТР, 1062 боевые бронированные машины и 777 автомобилей.

Кроме того, были уничтожены 254 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, 58 станций РЭБ и 12 РЛС контрбатарейной борьбы, 25 единиц инженерной техники.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что за неделю на линии боевого соприкосновения в российских плен сдались 54 бойца ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияКурская ОбластьМинобороны РФВСУ

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