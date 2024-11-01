ВСУ потеряли на Курском направлении более 28 850 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 250 военнослужащих, один сдался в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 28 850 военнослужащих.
Также российские войска подбили 180 танков, 101 БМП и 106 БТР, 1062 боевые бронированные машины и 777 автомобилей.
Кроме того, были уничтожены 254 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, 58 станций РЭБ и 12 РЛС контрбатарейной борьбы, 25 единиц инженерной техники.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что за неделю на линии боевого соприкосновения в российских плен сдались 54 бойца ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru