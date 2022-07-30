СК после гибели восьми постояльцев требует арестовать владельцев сгоревшего хостела
СК РФ выдвигает в суде требование о том, чтобы отправить в СИЗО учредителя и генерального директора хостела на юге Москвы, где во время пожара погибли восемь человек. Об этом сообщает ТАСС.
«В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 сентября», — сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Учредителя и гендиректора хостела обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», пишет Газета.ru.
Ранее стало известно, что правоохранители задержали руководство хостела в Москве, где в результате пожара погибли восемь человек. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
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