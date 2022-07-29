Установлены личности восьми погибших при пожаре в хостеле Москвы
Установлены личности восьми погибших после пожара в хостеле Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру столицы.
По данным ведомства, все погибшие - это мужчины в возрасте от 19 до 60 лет.
Пожар произошел минувшей ночью в костёле на Алма-Атинской улице. Погибшие находились в одной комнате, где был очаг пожара. При попытках потушить возгорание они погибли от отравления дымом.
Площадь пожара составила около 150 кв. метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание в электроприборе в жилой комнате. Возбуждено уголовное дело.
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