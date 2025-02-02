Алаудинов: В Судже ВСУ обманули с созданием коридора для гражданских

В Курской области комендатура ВСУ обманула российские войска с созданием коридора для вывода мирных жителей Суджи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Он рассказал, что несколько месяцев назад лично вел переговоры с одним из представителей украинской стороны, однако в итоге тот ушел от разговора, не выполнив обещание. По словам Алаудинова, с ним связалась девушка, которая, ссылаясь на представителей военной комендатуры ВСУ, попросила организовать коридор для вывода мирных жителей из Суджи и некоторых других населенных пунктов.

Она заверила, что ВСУ якобы готовы предоставить возможность для создания коридора, если его организуют российские военные, объяснил командир «Ахмата». После этого Алаудинова по телефону связался с украинской стороной.

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«Он (представитель ВСУ – прим. НСН) сказал, все хорошо, я сейчас переговорю. Дает ответ, что не может их (мирных жителей – прим. НСН) вывести через линию боевого соприкосновения, только в обратную сторону. Я говорю, хорошо, я готов сделать что угодно, вывезите их в обратную сторону», - поделился Алаудинов.

На следующий день, по словам генерал-лейтенанта, он перезвонил представителю военной комендатуры ВСУ, однако тот объявил, что для создания коридора нужно привлечь уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову. Алаудинов связался с ней, попросив поговорить с украинской стороной, но и это ни к чему не привело. Он также добавил, что несколько дней назад состоялся повторный разговор. Представитель ВСУ обещал перезвонить, но так и не сделал этого.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что достоверной информации о количестве пострадавших при ракетном ударе ВСУ по школе-интернату в Судже, который произошел вечером 1 февраля, пока нет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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