Алаудинов: В Судже ВСУ обманули с созданием коридора для гражданских

В Курской области комендатура ВСУ обманула российские войска с созданием коридора для вывода мирных жителей Суджи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Он рассказал, что несколько месяцев назад лично вел переговоры с одним из представителей украинской стороны, однако в итоге тот ушел от разговора, не выполнив обещание. По словам Алаудинова, с ним связалась девушка, которая, ссылаясь на представителей военной комендатуры ВСУ, попросила организовать коридор для вывода мирных жителей из Суджи и некоторых других населенных пунктов.

Она заверила, что ВСУ якобы готовы предоставить возможность для создания коридора, если его организуют российские военные, объяснил командир «Ахмата». После этого Алаудинова по телефону связался с украинской стороной.