СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе сити холле»
Следователи попросили арестовать ещё троих фигурантов дела о теракте в «Крокусе сити холле», Об этом заявили в Басманном суде Москвы.
В пресс-службе суда уточнили, что речь идёт об отце и двух его сыновьях.
«В суд поступили ещё три материала: в отношении Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича и Исломова Исроила Ибрагимовича», - говорится в сообщении.
В суде добавили, что двум мужчинам уже предъявили официальное обвинение, а третий пока остаётся в статусе подозреваемого.
Ранее Басманный суд Москвы отправил в СИЗО четверых обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле»: Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru