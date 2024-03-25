СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе сити холле»

В пресс-службе суда уточнили, что речь идёт об отце и двух его сыновьях.

«В суд поступили ещё три материала: в отношении Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича и Исломова Исроила Ибрагимовича», - говорится в сообщении.

В суде добавили, что двум мужчинам уже предъявили официальное обвинение, а третий пока остаётся в статусе подозреваемого.

Ранее Басманный суд Москвы отправил в СИЗО четверых обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле»: Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, сообщает «Свободная пресса».