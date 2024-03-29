СК попросил арестовать еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Следователи просят арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.
Уточняется, что в суд поступили материалы в отношении Назримада Лутфуллои. Ему 24 года, он является уроженцем Таджикистана. Обвинение предъявлено по статье о теракте.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова. В ходе заседания он утверждал, что просто сдал преступникам квартиру через «Авито», но не знал о возможном теракте, передает «Радиоточка НСН».
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