СК попросил арестовать еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Следователи просят арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.

Росфинмониторинг внес в список террористов фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Уточняется, что в суд поступили материалы в отношении Назримада Лутфуллои. Ему 24 года, он является уроженцем Таджикистана. Обвинение предъявлено по статье о теракте.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова. В ходе заседания он утверждал, что просто сдал преступникам квартиру через «Авито», но не знал о возможном теракте, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ТерактОбвинениеАрестыСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры