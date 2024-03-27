СК получил 143 заявления о пропавших без вести при теракте в «Крокусе»

В Следственный комитет поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже родных в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что на данный момент опознано 84 тела погибших, включая пятерых детей.

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В больницах остаются 80 пострадавших в «Крокус Сити Холле», в том числе шесть детей.

27 марта умер один из пострадавших в «Крокус Сити Холле», находившийся в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти пострадавшего. Количество жертв, таким образом, увеличилось до 140 человек.

Ранее сообщалось, что владелец и президент Crocus Group Араз Агаларов, а также его сын Эмин, направили 100 млн рублей на помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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