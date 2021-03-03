Суд снял с экс-полковника Захарченко статус «склонный к побегу»

Лефортовский суд Москвы снял экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко с учета как склонного к побегу. Об этом заявил его адвокат Александр Горбатенко, отмечает РИА Новости.

«Суд отменил решение о постановке его на учет и снял статус "склонный к побегу"», - подчеркнул защитник.