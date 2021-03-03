Суд снял с экс-полковника Захарченко статус «склонный к побегу»

Лефортовский суд Москвы снял экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко с учета как склонного к побегу. Об этом заявил его адвокат Александр Горбатенко, отмечает РИА Новости.

«Суд отменил решение о постановке его на учет и снял статус "склонный к побегу"», - подчеркнул защитник.

Завершено следствие по новому делу экс-полковника Захарченко

Напомним, в начале декабря второй кассационный суд отменил решение о признании осуждённого за взятки экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко склонным к побегу. Дело было направлено на повторное рассмотрение. Заниматься им будет суд первой инстанции.

Ранее Захарченко был поставлен на профилактический учёт комиссией СИЗО-1 в Мордовии. Его признали склонным к побегу и нападению на конвоиров. Он должен был ежедневно отмечаться в дежурной части.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ВзяткиСудПолковник Захарченко
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