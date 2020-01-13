Заслуженный летчик уличил СК в поспешных выводах о виновности пилота SSJ-100

«Работу на сегодня не закончила государственная комиссия по расследованию катастрофы. И как положено, все остальные органы, включая СК, должны опираться на выводы профессионалов. Комиссия была назначена в строгом соответствии с международными правилами, а ее выводов пока нет. К обсуждению вопроса нужно возвращаться только после того, как они будут опубликованы», - резюмировал эксперт.

Добавим, подобной точки зрения придерживаются и в Шереметьевском профсоюзе летного состава. Как отметил в интервью НСН его президент Игорь Дельдюжов, виновного назначили раньше, чем Международный авиационный комитет завершил расследование.

