Заслуженный летчик уличил СК в поспешных выводах о виновности пилота SSJ-100
Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза заявил НСН, что расследованием причин катастрофы в Шереметьево занимается госкомиссия и она пока выводов не представила.
Следствие однозначно считает командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» виновным в авиакатастрофе в Шереметьево, в результате которой погибли 41 человек. Как заявил зампред Следственного комитета России Игорь Краснов, ведомства не станет дальше расследовать действия наземных служб во время тушения загоревшегося SSJ-100.
Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов заявил НСН, что СК опережает события.
«Работу на сегодня не закончила государственная комиссия по расследованию катастрофы. И как положено, все остальные органы, включая СК, должны опираться на выводы профессионалов. Комиссия была назначена в строгом соответствии с международными правилами, а ее выводов пока нет. К обсуждению вопроса нужно возвращаться только после того, как они будут опубликованы», - резюмировал эксперт.
Добавим, подобной точки зрения придерживаются и в Шереметьевском профсоюзе летного состава. Как отметил в интервью НСН его президент Игорь Дельдюжов, виновного назначили раньше, чем Международный авиационный комитет завершил расследование.
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