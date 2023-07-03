СК объявил в розыск владельца бренда «Хортица» Черняка за финансирование ВСУ

Следственный комитет России объявил в розыск украинского бизнесмена Евгения Черняка, который является главой наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits (владелец бренда «Хортица»).

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Уточняется, что в отношении Черняка возбуждено дело о финансировании терроризма. Сотрудники холдинга проходят по делу о спонсировании ВСУ.

Из сообщения СК следует, что с февраля по апрель 2022 года Черняк перечислил более 500 миллионов рублей ВСУ, а в июне 2023 года приобрел и поставил украинским военным товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью свыше 90 млн рублей.

МВД, в свою очередь, отчиталось о задержании подозреваемых из числа руководителей компании в столице, однако количества и имена задержанный неизвестны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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