МВД объявило в розыск бывшего главу СБУ Грицака

В карточке розыска отмечается, что Грицак разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, по какой именно, не уточняется.

На минувшей неделе Следственный комитет России заочно предъявил обвинение экс-главе СБУ за обстрелы Донбасса в период с июля 2014 года по ноябрь 2016 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ведомстве уточнили, что Грицак осуществлял общее руководство «антитеррористической операцией» на юго-востоке Украины. По данным следствия, из-за действий бывшего главы СБУ погибли 190 мирных жителей (в том числе 11 детей), 380 человек пострадали, были разрушены или повреждены свыше 400 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры.

