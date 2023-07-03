МВД объявило в розыск бывшего главу СБУ Грицака
МВД России объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, следует из базы российского ведомства.
В карточке розыска отмечается, что Грицак разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, по какой именно, не уточняется.
На минувшей неделе Следственный комитет России заочно предъявил обвинение экс-главе СБУ за обстрелы Донбасса в период с июля 2014 года по ноябрь 2016 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ведомстве уточнили, что Грицак осуществлял общее руководство «антитеррористической операцией» на юго-востоке Украины. По данным следствия, из-за действий бывшего главы СБУ погибли 190 мирных жителей (в том числе 11 детей), 380 человек пострадали, были разрушены или повреждены свыше 400 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru