СК не подтвердил факт соучастия сотрудников ИВС при побеге в Истре
Следователи не получили доказательств умышленного соучастия экс-сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в Истре в организации побега пятерых заключенных, в числе которых также был возможный убийца «колбасного короля» Александр Мавриди. Об этом рассказал руководитель управления Следственного комитета по Московской области Александр Стариков в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы завершили расследование фактически в отношении сотрудников ИВС. Мы пришли к выводу, что умышленного соучастия, которое бы именно преступным соучастием было - мы таких доказательств не получили», — заявил Стариков.
Также представитель ведомства рассказал, что следователи обнаружили множество фактов, которые подтверждают халатное отношение бывших сотрудников ИВС к своим обязанностям.
«Насколько мне уже докладывали, там уже приняты какие-то меры к тому, чтобы поменялась ситуация, связанная и с нагрузкой, и техническими какими-то моментами, которые могли бы предотвращать все вот эти явления», — пояснил глава управления СК по Московской области.
Как сообщала НСН, после задержания последнего остававшегося на свободе беглеца из изолятора в подмосковной Истре Александра Мавриди продолжают оставаться вопросы, как вообще мог произойти побег из столь серьезно охраняемого объекта. И какие выводы нужно сделать из всей этой истории.
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