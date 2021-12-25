СК не подтвердил факт соучастия сотрудников ИВС при побеге в Истре

«Мы завершили расследование фактически в отношении сотрудников ИВС. Мы пришли к выводу, что умышленного соучастия, которое бы именно преступным соучастием было - мы таких доказательств не получили», — заявил Стариков.

Также представитель ведомства рассказал, что следователи обнаружили множество фактов, которые подтверждают халатное отношение бывших сотрудников ИВС к своим обязанностям.

«Насколько мне уже докладывали, там уже приняты какие-то меры к тому, чтобы поменялась ситуация, связанная и с нагрузкой, и техническими какими-то моментами, которые могли бы предотвращать все вот эти явления», — пояснил глава управления СК по Московской области.

Как сообщала НСН, после задержания последнего остававшегося на свободе беглеца из изолятора в подмосковной Истре Александра Мавриди продолжают оставаться вопросы, как вообще мог произойти побег из столь серьезно охраняемого объекта. И какие выводы нужно сделать из всей этой истории.

