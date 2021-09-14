Сбежавшего Мавриди удалось задержать благодаря камерам видеонаблюдения
14 сентября 202106:02
Сбежавший в августе из изолятора временного содержания в Истре Александр Мавриди был пойман в Москве благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Его заметили в одном из магазинов на Дубравной улице.
Как сообщалось, Мавриди оказывал активное сопротивление сотрудникам правопорядка. Он был доставлен в территориальное подразделение СК РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru