Сбежавшего Мавриди удалось задержать благодаря камерам видеонаблюдения

Сбежавший в августе из изолятора временного содержания в Истре Александр Мавриди был пойман в Москве благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержан сбежавший из изолятора в Истре Александр Мавриди

Его заметили в одном из магазинов на Дубравной улице.

Как сообщалось, Мавриди оказывал активное сопротивление сотрудникам правопорядка. Он был доставлен в территориальное подразделение СК РФ.

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ФОТО: МВД России
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