СК: Ил-76 сбила ракета MIM-104A комплекса Patriot

Следственный комитет подтвердил, что военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области 24 января был сбит ВСУ ракетой MIM-104A американского комплекса Patriot. СК заявил, что это показала экспертиза изъятых на месте крушения фрагментов.

На месте крушения самолета, как сообщает СКР, обнаружены части зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса «Patriot» США. В ходе осмотра места падения были обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет «с надписями и маркировками на английском языке», говорится в сообщении ведомства.

О том, что Ил-76 был сбит системой Patriot, накануне сообщал президент РФ Владимир Путин. По его словам, это установила экспертиза, и Москва настаивает на международном расследовании крушения самолета.