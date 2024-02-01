СК: Ил-76 сбила ракета MIM-104A комплекса Patriot
Следственный комитет подтвердил, что военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области 24 января был сбит ВСУ ракетой MIM-104A американского комплекса Patriot. СК заявил, что это показала экспертиза изъятых на месте крушения фрагментов.
На месте крушения самолета, как сообщает СКР, обнаружены части зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса «Patriot» США. В ходе осмотра места падения были обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет «с надписями и маркировками на английском языке», говорится в сообщении ведомства.
О том, что Ил-76 был сбит системой Patriot, накануне сообщал президент РФ Владимир Путин. По его словам, это установила экспертиза, и Москва настаивает на международном расследовании крушения самолета.
Ранее Минобороны утверждало, что российский самолет Ил-76 был сбит 24 января над Белгородской областью ВСУ. На борту находились 65 украинских пленных, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа. В результате катастрофы все погибли. В этот день планировался обмен пленными.
Президент Владимир Путин ранее не исключил, что Киев сбил военно-транспортный самолет Ил-76 Минобороны РФ по ошибке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru