СК: французские наемники в упор расстреляли российских военнопленных

Уточняется, что один из наемников опубликовал фото казни российских военных.

Следователи займутся расследованием инцидента, добавили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что около 70 наемников из Франции могут принимать участие в боях на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

