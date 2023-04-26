СК: французские наемники в упор расстреляли российских военнопленных
26 апреля 202312:42
Наемники из Франции, служившие в рядах запрещенного в Российской Федерации националистического полка «Азов» и 92-й бригады ВСУ, расстреляли в упор троих российских военнопленных, сообщили в СК РФ.
Уточняется, что один из наемников опубликовал фото казни российских военных.
Следователи займутся расследованием инцидента, добавили в ведомстве.
Ранее СМИ сообщали, что около 70 наемников из Франции могут принимать участие в боях на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru