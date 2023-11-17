СК: Часть дома в Астрахани обрушилась после сноса несущей стены в квартире
Следственный комитет назвал предварительную причину обрушения части дома в Астрахани. Так, утверждается, что обвал произошел после того, как в одной из квартир во время ремонта снесли несущую стену, заявил представитель СУСК России по Астраханской области, передает РИА Новости.
До этого следствие выдвинуло версию, что ЧП было вызвано ремонтными работами в одной из квартир дома.
Под завалами обрушившейся части многоэтажного дома в Астрахани людей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, все проживающие в пострадавшем доме установлены, пропавших в списках не значится.
ЧП в Астрахани произошло в четверг, 16 ноября, вечером. Погиб один человек, после обрушения двух подъездов из пятиэтажного здания были эвакуированы более 200 жильцов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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