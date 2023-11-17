СК: Часть дома в Астрахани обрушилась после сноса несущей стены в квартире

Следственный комитет назвал предварительную причину обрушения части дома в Астрахани. Так, утверждается, что обвал произошел после того, как в одной из квартир во время ремонта снесли несущую стену, заявил представитель СУСК России по Астраханской области, передает РИА Новости.

До этого следствие выдвинуло версию, что ЧП было вызвано ремонтными работами в одной из квартир дома.