СК Белоруссии начал проверку после смерти члена избиркома в Волковыске
Следственный комитет Белоруссии проводит проверку по факту смерти директора музея в Волковыске – ранее он не подписал протокол подсчета голосов на одном из избирательных участков в Белоруссии во время проведения президентских выборов.
По данным пресс-службы ведомства, предварительно, смерть Константина Шишмакова не носит криминального характера. Во время проверки будут назначены экспертизы, подчеркивает РИА Новости.
Между тем, Интерфакс отмечает, что 18 августа волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел" обнаружили автомобиль Шишмакова на лесной дороге, а позже рядом в лесном массиве нашли и его тело.
29-летний директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона пропал 15 августа. Он позвонил жене около 17:00 и сказал, что работать там больше не будет и едет домой. Однако до дома он так и не добрался.
Напомним, выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста - на улицы вышли несогласные с результатами выборов. По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко заручился поддержкой более 80% избирателей. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Между тем, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета оппозиции 14 августа. В свою очередь, действующий лидер Александр Лукашенко заявил, что создаваемый оппозицией совет – это попытка захвата власти, пишет Свободная пресса.
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