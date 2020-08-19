СК Белоруссии начал проверку после смерти члена избиркома в Волковыске

Следственный комитет Белоруссии проводит проверку по факту смерти директора музея в Волковыске – ранее он не подписал протокол подсчета голосов на одном из избирательных участков в Белоруссии во время проведения президентских выборов.

По данным пресс-службы ведомства, предварительно, смерть Константина Шишмакова не носит криминального характера. Во время проверки будут назначены экспертизы, подчеркивает РИА Новости.

Между тем, Интерфакс отмечает, что 18 августа волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел" обнаружили автомобиль Шишмакова на лесной дороге, а позже рядом в лесном массиве нашли и его тело.

29-летний директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона пропал 15 августа. Он позвонил жене около 17:00 и сказал, что работать там больше не будет и едет домой. Однако до дома он так и не добрался.