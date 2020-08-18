В Белоруссии нашли труп члена избиркома, отказавшегося подписывать протокол

18 августа его тело нашли в реке Неман. Ему было 29 лет, и он был одним из двух членов участковой комиссии, отказавшихся подписывать протокол в день голосования 9 августа. А уже 15 августа, вернувшись из недельного отпуска, от позвонил своей жене и сообщил, что больше не может работать на нынешнем месте.

Следственный комитет пока не дал официальных комментариев, но, по сообщениям издания tut.by, его смерть не была насильственной и похожа на самоубийство.

Ранее политолог и авторитетный эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН рассказал о подтексте награждения президентом Белоруссии силовиков медалями «За безупречную службу» во время протестов.

