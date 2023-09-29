ПВО уничтожила украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью

Центр Москвы перекрыли для проезда транспорта из-за концерта В Подмосковье в 5 раз увеличили доплату молодым медикам В столице на торги выставили коммерческое помещение на Покровке Более 33-х тысяч новых семей было создано летом в Москве В предстоящие выходные лето в Москве сменится осенью