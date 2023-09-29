ПВО уничтожила украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью
29 сентября 202310:45
Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.
Попытка Киева совершить террористическую атаку была пресечена 29 сентября около 09:45 мск.
«Дежурными средствами ПВО ... аппарат уничтожен над Белгородской областью», — указали в военном ведомстве.
Ранее ПВО уничтожила 11 украинских дронов над территорией Калужской и Курской областей, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru