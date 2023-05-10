Система ПВО сбила украинский беспилотник под Курском

Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

СМИ: Беспилотник с двумя камерами упал на участке в Подмосковье

Инцидент произошел рано утром в среду, пишет «Свободная пресса».

«Обломки упали в деревне Толмачево. Никто не пострадал», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Старовойт отметил, что из-за падения фрагментов БПЛА были повреждены газовая труба и фасад дома.

Во вторник неизвестный дрон сбили над Азовским морем в Крыму, напоминает Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
ТЕГИ:ПВОУкраинаБеспилотникиКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры