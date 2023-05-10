Система ПВО сбила украинский беспилотник под Курском
10 мая 202307:59
Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
Инцидент произошел рано утром в среду, пишет «Свободная пресса».
«Обломки упали в деревне Толмачево. Никто не пострадал», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Старовойт отметил, что из-за падения фрагментов БПЛА были повреждены газовая труба и фасад дома.
Во вторник неизвестный дрон сбили над Азовским морем в Крыму, напоминает Газета.ру.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru