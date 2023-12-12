Система ПВО сбила тактическую ракету «Точка-У» над селом в Белгородской области

Российские средства ПВО сработали над селом Бессоновка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ПВО уничтожила и перехватила 35 украинских дронов над Крымом и Азовским морем

Минобороны России сообщило, что система ПВО сбила украинскую тактическую ракету «Точка-У». Отмечается, что инцидент произошел около пяти утра.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Специалисты уточняют последствия на земле.

Ранее Минобороны России сообщило, что российская армия остановила над акваторией Азовского моря шесть украинских дронов самолетного типа, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаБелгородская областьПВО

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