Система ПВО сбила тактическую ракету «Точка-У» над селом в Белгородской области
12 декабря 202306:51
Российские средства ПВО сработали над селом Бессоновка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Минобороны России сообщило, что система ПВО сбила украинскую тактическую ракету «Точка-У». Отмечается, что инцидент произошел около пяти утра.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Специалисты уточняют последствия на земле.
Ранее Минобороны России сообщило, что российская армия остановила над акваторией Азовского моря шесть украинских дронов самолетного типа, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru